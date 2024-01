2020-tallet har vært beinhardt så langt. Pandemi, ekstremvær, krig i Europa og en blodig bombing av Gaza.

Statsministeren slår an tonen tidlig i talen:

– Og la oss være ærlige: For mange ble 2023 et år hvor vi møtte krefter utenfor vår kontroll, krefter som gjorde mange urolige og utrygge, sier Støre.

Han viser til krig, ekstremvær, dyrtid og klimaendringer.

– I året som gikk, er det mange som fikk liv, omgivelser eller økonomi snudd på hodet. Av krefter utenfor vår kontroll, sier Støre.

Statsministeren sier at krig i verden skaper frykt her hjemme òg.

Epost fra 14-åring

Støre forteller om en epost han fikk fra 14 år gamle Maria Al-Farra i Bergen. Hun fortalte om slektninger som var drept i Gaza. Hun sa til statsministeren at barna på Gazastripen er uskyldige og spurte om verden ikke skulle være rettferdig.

– Maria, du har helt rett. Alle barn, alle mennesker, betyr like mye, sier Støre.

Statsministeren sier at terror og krig alltid rammer sivile hardest. Han viser til unge mennesker som ble drept på festival da Hamas angrep Israel 7. oktober.

– Befolkningen i Gaza har i uke etter uke levd med ufattelige lidelser. Titusener er drept og skadd. Svært mange av dem er barn, sier Støre.

– Og det er dypt opprørende, legger han til.

– Stans krigføringen

Støre sier at Norge gjør det vi kan for å hindre spredning av konflikten.

– Norges stemme er tydelig: Stans krigføringen. Mennesker i nød må få hjelp.

Støre vier også plass til krigen i Ukraina. Han sier historien har vist at folk med sin indre styrke og medmenneskelighet har klart å reise seg etter kriger. Og at det er derfor Norge støtter Ukraina.

– Vi er ikke maktesløse. Vi må hegne om håpet. Derfor støtter Norge også ukrainernes kamp, sier Støre.

– Deres kamp er også vår kamp fordi vårt Europa blir mer utrygt når brutal våpenmakt brukes til å frata andres frihet og flytte grenser, sier statsministeren.

Vil at folk skal få bedre råd

Han sier at regjeringen har invitert til et bredt forlik om langtidsplanen for Forsvaret, men understreker at Norge ikke er truet.

Samtidig erkjenner statsministeren at uroen i verden påvirker folk her hjemme. Mange har fått dårligere råd. Støre gjentar at han tror vi nærmer oss et vendepunkt.

– Regjeringens mål er klart: Folk skal få bedre råd.

Støre tar også opp klimaendringene – og sier vi må lytte til de unge.

– Fremover må klimahandlingene gå raskere enn endringene. Det er vårt ansvar, og det er vår store mulighet, sier Støre.

Støre vier plass til havvind i talen.

– Innen et par tiår kan kraft fra havvind bli like stort som vannkraften, sier statsministeren.

Tross de mange problemene i verden, gjentar statsministeren dette poenget:

– Vi er ikke maktesløse.

Møtet med ofre for Hans

Statsministeren sier at ett av de sterkeste bildene han sitter igjen med fra 2023, er et møte med ofre for ekstremværet Hans. Han forteller om Olaug og Halgeir Viken, som ble rammet i Ål i Hallingdal.

De satt ved kjøkkenvinduet da et jordras tok huset.

– Ekteparet fant hverandre, kom seg til riksveien, stoppet en bil og fikk ringt 112. Huset ble knust. Alt var borte, sier Støre.

– I opprydningsarbeidet som fulgte, fantes bare én ting som ikke var ødelagt, én ting å ta med seg til et nytt hjem: En liten bit av en vegg, med tre fotografier: bryllupsbildet og deres to gutter som barn.

Støre sier han møtte ekteparet på sykestua – og at de tok det hele med fatning.

– Ta ting med fatning – selv dette – vi gjør gjerne det i Norge. Men det var lett å se, at de – som andre – hadde vært utrygge og redde. Mange mistet mye. Men de mistet ikke hverandre.

(©NTB)