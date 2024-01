Det opplyser Øst politidistrikt på X, tidligere Twitter. Boligen som brenner, er en enebolig.

Øst 110-sentral opplyser at det ikke skal være fare for at brannen sprer seg til andre bygg.

– Vi ble varslet om brannen via AMK klokken 20.04. Det brenner godt på stedet, sier operasjonsleder Trond Lorentzen til NTB.

Han forteller videre at brannvesenet har gjort forsøk på å søke gjennom huset, men at forsøket måtte avbrytes fordi forholdene ikke tillot det.