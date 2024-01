Det bekrefter stortingspresident Masud Gharahkhani (Ap) i en tekstmelding til VG.

– Anmodningen etterkommes. Redegjørelsen holdes tirsdag 16. januar med umiddelbart etterfølgende debatt, skriver Gharahkhani.

Det skjer etter at flere partier har bedt henne om å komme for å orientere om saken. Til nå har justisministeren ønsket å vente med redegjørelsen til hun har mottatt den eksterne granskningen av saken, som skal være klar innen 1. mars.

Fredag 8. desember gikk NSM-direktør Sofie Nystrøm av på dagen etter at det ble kjent at NSM hadde tatt opp et ulovlig lån.

Regjeringen gjorde det klart at NSM hadde gått langt utover sine fullmakter og bestemte seg samtidig for å bevilge 200 millioner kroner for å innfri det ulovlige lånet.