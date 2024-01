Vårt Land skriver at Amir Ohana, president i Knesset, sendte invitasjonen til stortingspresidenten. Han ville ta med Gharahkhani på en omvisning i det sørlige Israel for å vise hvordan landet ble angrepet 7. oktober.

Stortingspresidentens sekretariat skriver til Vårt Land at de vil takke for invitasjonen, men at Gharahkhani ikke har planer om en reise til Midtøsten på nåværende tidspunkt.

De viser til at han er opptatt med parlamentariske saker og andre planlagte besøk de kommende månedene.

Organisasjonen Med Israel For Fred (MIFF) sier de er opprørt over avslaget.

– Det er veldig trist at han ikke vil prioritere et slikt besøk, men avvisningen føyer seg inn i et mønster, sier leder Conrad Myrland i MIFF.

Myrland sier at Norges regjering har lagt seg på en antiisraelsk linje. Han viser til at politikere fra naboland som Danmark har besøkt Israel og pårørende til flere gisler som ble tatt i angrepet 7. oktober.

Etter angrepet har Israel startet en krig på Gazastripen og drevet med intens bombing. Norge har gått lenger enn mange vestlige land i kritikken av Israels krigføring.