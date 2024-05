Dette er også de første tilfellene hvor mennesker får denne sykdommen fra andre pattedyr.

En bonde i Michigan var den andre personen til å få bekreftet sykdommen etter kontakt med kyr. Ifølge helsemyndighetene i Michigan hadde bonden milde symptomer. De sier at risikoen for at andre skal bli smittet er lav.

Det første tilfellet kom sent i mars, da en gårdsarbeider fikk påvist sykdommen i Texas.

Siden 2020 har fugleinfluensa spredt seg hyppigere mellom flere dyreraser, blant annet hunder, katter og bjørner.

Viruset er påvist i 51 amerikanske kuflokker, 15 av dem er i Michigan.