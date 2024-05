Katten ble oppdaget i rådhuset under byggearbeider i mai fjor, melder den regionale kringkasteren Omrop Fryslân. Det viste seg umulig å fange katten, så bygningen ble midlertidig låst av.

Deretter har katten tilsynelatende klart å skru opp en vannkran, noe som førte til at vann ubemerket begynte å lekke inn i møbler og vegger og etter hvert gjennom gulvet til kjelleren.

Skadene ble så store at gjenåpningen av rådhuset ble forsinket. Deler av veggene og gulvet måtte byttes ut, og de ansatte måtte i en periode jobbe fra et annet bygg.

Torsdag kveld la kommunerepresentant Bert Koonstra fram regningen for det hele. Den endte på 325.000 euro – drøyt 3,7 millioner kroner med dagens kurs.

Mangelen på øyenvitner som så kranen bli skrudd opp, gjør at det ikke har vært mulig å bevise kattens «skyld» utover enhver rimelig tvil. Innbyggerne i Dokkum kan uansett puste lettet ut over at forsikringen dekker skadene, og Koonstra sier det er på tide å sette strek under hele kattepinen.