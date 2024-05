Fire personer ble skadet og en femte utsatt for slag og spark da en 21-åring trakk machete i Torggata i Oslo 1. juli i fjor, ifølge tiltalen.

Mannen må møte i Oslo tingrett i september, skriver Avisa Oslo.

Han er tiltalt for drapsforsøk mot to personer, kroppsskade mot to andre og kroppskrenkelse mot en femte person. De to han er tiltalt for drapsforsøk på, skal ha blitt utsatt for gjentatte hogg med macheten.

Statsadvokaten har varslet at de vil legge ned påstand om dom på overføring til tvungent psykisk helsevern.

Hendelsen skjedde etter at en person ikke fikk komme inn på et utested.