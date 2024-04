Thor Heyerdahl, kjent for blant annet sin Kon-Tiki-ferd, døde i 2002. Han ble opprinnelig begravd på familiens gods i Colla Micheri i Italia.

I tett samarbeid med familien har entusiaster jobbet for å kunne gravlegge Heyerdahl i byen han ble født, skriver NRK.

I slutten av juni skal urnen fraktes fra Italia til en ny gravplass ved Larvik kirke, like i nærheten av Heyerdals barndomshjem.

Tidligere ordfører i Larvik, og primus motor for prosjektet, Øyvind Riise Jenssen, mener dette har mye å si for byens identitet.

– Mange mennesker vil legge veien om gravstedet og minnesteinen. Det underbygger at han er en Larvik-gutt. Det vil ha stor betydning for oss at han kommer hjem, sier Jenssen.

Også eventyrerens eldste sønn, Thor Heyerdahl jr., er fornøyd med beslutningen.

– Når Larvik ønsker å gjøre stas på en kar de anser som sin store sønn, så smigrer det oss. Det er veldig hyggelig, sier han.