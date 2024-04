Asfalten til en verdi av en drøy milliard skal gjøre det litt hyggeligere for bilene å kjøre på flere riksveistrekninger.

Statens vegvesen skriver i en pressemelding at dette totalt tilsvarer 550.000 tonn med fersk asfalt.

I tillegg til årets oppussing av veinettett har Vegvesenet lagt planer for tre år fram i tid.

– Et lengre tidsperspektiv gir oss bedre muligheter for å samordne ulike tiltak og å vurdere ulike strategier. Dette gir oss muligheten til å se hele veien og ikke kun asfalteringen. Selv om mange synes det er flott med nylagt asfalt, hjelper det lite hvis veien under asfalten også trenger vedlikehold, forteller Thor Asbjørn Lunaas, teamleder for asfalt i Statens vegvesen.