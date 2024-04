Eksplosjonen tirsdag førte til at flere underjordiske etasjer kollapset og ble lagt under vann.

Hendelsen ved Enel Green-kraftverket i Bologna-provinsen skjedde 40 meter under grunnvannsnivået. Selskapet sier at ulykken skjedde under oppgraderingsarbeid. En turbin eksploderte på nivå åtte under overflaten og utløste en større brann.

Selve demningen ligger omtrent 2 kilometer fra ulykkesstedet og skal ikke være skadd.