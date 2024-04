Det er Avisa Oslo som har omtalt dommen fra Oslo tingrett, hvor moren er dømt for hallikvirksomhet og omfattende narkosalg, sønnen for medvirkning til hallikvirksomheten.

I retten fortalte flere vitner at det ble satt fram kokain i fellesområdet i salongen, som de ansatte kunne forsyne seg av. Flere av de ansatte forklarte at de ble avhengige og bygget seg opp en gjeld til innehaveren som følge av dette.

Politiet gjorde beslag av narkotika i lokalene i 2017, 2018 og i 2021.

En tidligere politimann ble bøtelagt for kjøp av seksuelle tjenester på stedet. I perioden 2017 til 2020 overførte han 70.000 kroner til en av de ansatte i massasjesalongen, ifølge dommen.

Den tidligere politimannen unnskyldte seg med at han i en periode var kjæreste med henne.

– Pengeoverføringer til flere av de ansatte taler klart for at han har kjøpt seksuelle tjenester. Hans bakgrunn som polititjenestemann tilsier etter rettens syn at han ikke ville ha vedtatt et slikt forelegg dersom det ikke var hold i anklagene, kommenterer dommerne.

Kvinnen erkjente delvis narkosalg til «minst 50 personer» i massasjestudioet, og hun ble også i 2006 dømt til fengsel i fem år i en grov narkotikasak, skriver Avisa Oslo.

Kvinnen ble dømt til fengsel i ett år, sønnen til 90 dagers betinget fengsel. Moren får i tillegg inndratt 425.000 kroner fra hallik- og narkotikavirksomheten.