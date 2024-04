Det er satt i gang en søk- og redningsaksjon etter at forsvaret mistet kontakten med helikoptrene, som drev nattlig trening over havområdene sør for Tokyo.

Det er to SH-60K-helikoptre som er savnet. Hver av dem hadde fire mannskapsmedlemmer om bord. De er savnet i området nær øya Torishima, opplyser den japanske forsvarsministeren Minoru Kihara.