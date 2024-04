Jordbruksoppgjøret er årlige forhandlinger mellom staten og jordbruksorganisasjonene Norsk Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag.

Timeplanen for årets oppgjør ble kjent tirsdag da Landbruks- og matdepartementet kunngjorde datoene.

Jordbruket legger fram sitt krav 26. april, og staten skal svare med sitt tilbud 6. mai. Partene har så frist til 16. mai med å komme i mål med forhandlingene.

Det er med et bakteppe av betydelig brudulje at forhandlingene nå går i gang. Bøndene protesterte utenfor Stortinget forrige uke etter at regjeringspartiene hadde vendt seg til Høyre og Venstre for å få flertall for landbruksplanen.

Det endte med at det ikke ble flertall i Stortinget for regjeringens plan for å øke bøndenes inntekter, men landbruksminister Geir Pollestad (Sp) har likevel erklært at han vil legge det til grunn i jordbruksoppgjøret.