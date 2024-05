Randklev bru gjenåpner

Randklev bru måtte gi tapt for ekstremværet Hans i fjor, men mandag skal tog igjen tøffe over Lågen ved Ringebu i Innlandet. Det betyr at hele Dovrebanen åpner for togtrafikk. I kveld går godstrafikken i gang, og første persontog går over brua i morgen.

De store vannmassene førte til at fundamentene veltet og dro med seg deler av brua til bunns i elveleiet. Elementene ble heist på land med en kjempestor kran innleid fra Danmark, og heldigvis kunne de repareres og gjenbrukes. Det veltede fundamentet måtte imidlertid erstattes.

Rettsmøte om utlevering av Assange

Julian Assange står bak Wikileaks, som har publisert hemmelige dokumenter om USAs krigføring i Midtøsten. USA ønsker derfor å få ham utlevert fra Storbritannia og stilt for retten. Assange har anket beslutningen om utlevering, og i dag skal High Court i London ha et nytt rettsmøte i ankesaken. Det skjer fordi USA har kommet med nye forsikringer om de ikke vil utvide tiltalen og ikke dømme Assange til døden.

Full runde i Eliteserien

Det er full runde i Eliteserien. I kveldens hovedkamp møtes Tromsø og Rosenborg, to lag som ikke har fått det til å stemme i starten av årets sesong. Tromsø står kun med tre poeng etter deres første sju kamper og ligger desidert sist på tabellen. Rosenborg er på sjuendeplass.

Storkamp i Toppserien

Trøndersk i fokus også i Toppserien. Rosenborgs kvinner får besøk av LSK Kvinner. Trønderne har fått en god start på sesongen, med like mange poeng som serieleder Vålerenga.

VM i ishockey: Norge møter Storbritannia

Norge møter Storbritannia i gruppespillet i ishockey-VM. Det blir en viktig kamp for de norske herrene. De må vinne kampen for å være sikker på at de berger plassen i elite-VM.