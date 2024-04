Fire politifolk drept i USA

Fire politifolk er skutt og drept i byen Charlotte i North Carolina i USA. Også en antatt gjerningsmann er død. Ifølge nyhetsbyrået AP fant hendelsen sted da den føderale politistyrken U.S. Marshals Service, med personell fra ulike enheter, var i ferd med å pågripe en mann på rømmen i en forstad.

Fire andre politifolk er skadd. Tre av de drepte var fra U.S. Marshals-styrken, mens den fjerde tilhørte det lokale politiet. Mannen som var på rømmen, åpnet ild mot politiet og mistet selv livet i skuddvekslingen, ifølge politiet i Charlotte-Mecklenburg. Politiet ble også beskutt fra selve huset.

Universitet utestenger Palestina-demonstranter

Columbia-universitet i New York har begynt å suspendere propalestinske aktivister som har nektet å fjerne en teltleir på universitetsområdet. Rektor Nemat Minouche Shafik sier i en uttalelse at dager med forhandlinger ikke har overbevist demonstrantene om å fjerne teltene, som er en protest mot Israels krigføring på Gazastripen.

– Vi har begynt å suspendere studenter som et ledd i den neste fasen av vår innsats for å sørge for sikkerhet på vårt område, sa talsperson Ben Chang i natt norsk tid.

Egyptisk TV: Hamas vil svare skriftlig

Hamas-delegasjonen har reist fra den egyptiske hovedstaden Kairo og vil komme tilbake med et svar på forslaget til våpenhvile på Gazastripen, ifølge Al-Qahera.

TV-kanalen, som har nære bånd til egyptisk etterretning, meldte i natt norsk tid at delegasjonen vil komme med et skriftlig svar.

Houthiene hevder å ha angrepet flere skip

Houthimilitsen i Jemen hevder å ha angrepet tre skip, blant dem to amerikanske marinefartøy i Rødehavet, samt ett skip i Indiahavet. I Indiahavet dreier det seg ifølge Reuters om skipet MSC Orion. I Rødehavet skal skipet Cyclades og to amerikanske destroyere være angrepet.

Det er ikke kommet noen meldinger om angrep fra den amerikanske sentralkommandoen (Centcom) om de angivelige angrepene.

Brann i boligblokk i Bergen

14 personer er evakuert etter at det begynte å brenne i en boligblokk i Bergen sent i går kveld. I natt var samtlige leiligheter gjennomsøkt, og det ble ikke gjort funn av personer.

I alt 14 personer ble evakuert. Ifølge brannvesenet var brannen knyttet til en leilighet i fjerde etasje.

Fortsatt fare for butikkstreik – mekling på overtid

Handel og Kontor (HK), Parat og Negotia er fortsatt ikke enige med Virke om årets lønnsoppgjør. Fristen gikk ut ved midnatt, men meklingen har pågått på overtid gjennom natten. Klokken 5.30 var partene fortsatt ikke kommet til enighet.

Hvis meklingen ikke fører fram, vil det bety at blant annet medlemmer i Byggmakker, taxfreesalget ved flyplassene i Oslo, Bergen og Trondheim, samt Imperial Brands bli tatt ut i streik.

Lillebergs Tampa røk ut av NHL-sluttspillet

Emil Martinsen Lilleberg og Tampa Bay Lightning tapte i natt norsk tid 1-6 mot Florida Panthers i årets NHL-sluttspill. Dermed er NHL-sesongen over for Lilleberg.

Florida Panthers ledet 3-1 i kamper i årets NHL-sluttspill, hvor det spilles best av sju. Dermed var det «vinn eller forsvinn» for Emil Lilleberg og hans Tampa Bay i nattens kamp i Florida. Det endte med «forsvinn». Lilleberg fikk 18 minutter og 7 sekunder på isen i oppgjøret.