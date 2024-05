Barne- og familiedepartementet foreslår å endre ekteskapsloven om forbud mot ekteskap mellom nære slektninger. Forslaget følger opp et anmodningsvedtak fra 3. november 2020 der Stortinget ba regjeringen om å legge fram et lovforslag som forbyr søskenbarnekteskap.

Formålet med forbudet er primært å motvirke helseskader hos barn. Det er for øvrig et politisk mål å motvirke tvangsekteskap og negativ sosial kontroll, understreker departementet, som legger til grunn at forbudet vil kunne bidra til nettopp dette.

– Biologiske slektskap mellom henholdsvis en tante eller onkel som den ene parten og en nevø eller niese som den andre parten, er et nærere slektskap enn søskenbarn. Departementet foreslår derfor at denne gruppen også skal omfattes av forbudet, heter det i en pressemelding fra departementet.

For å hindre omgåelse av forbudet, foreslås det at ekteskap inngått mellom søskenbarn etter utenlandsk rett ikke skal anses som gyldig dersom minst en av partene var norsk statsborger eller fast bosatt i Norge på vigselstidspunktet. Forbudet vil ikke omfatte ekteskap som tidligere er inngått i utlandet av personer som ikke var norske borgere eller bosatt i Norge da de giftet seg.