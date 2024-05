Prisveksten er fortsatt høyere enn sentralbankens styringsmål på 2 prosent, men lavere enn i mars. Da hadde konsumprisindeksen økt med 2,6 prosent de tolv foregående månedene.

April-tallene som ble offentliggjort fredag, var i tråd med forventningene i markedet. En svak valuta gjør at prisene på importvarer fortsatt er høye.

Japanske yen har nådd sitt laveste nivå mot dollar på tre tiår. Det er bra for eksportindustrien og for turister og andre som besøker Japan fra utlandet, men det gjør det dyrere for japanere å dra til utlandet, i tillegg til at importvarer altså blir dyrere.