Funnet ble gjort under ransakelse av en bolig i Bjørnevatn i Sør-Varanger kommune, opplyser Finnmark politidistrikt.

Det ble funnet gjenstander fra krigens dager som kan inneholde sprengstoff og eksplosiver.

– Operatører fra Forsvaret fra Troms har bistått politiet med å fjerne dette, skriver politiet på X.

– Det er snakk om tilsynelatende gjenstander fra 2. verdenskrig. Det er flere boenheter i samme boligkompleks og vi ser svært alvorlig på om det lagres og samles eksplosiver i privatboliger, i strid med brann og eksplosjonsvern loven, sier operasjonsleder Thomas Pettersen.

Politiet vurderte i samråd med forsvaret at det ikke var behov for å evakuere naboer eller bygninger i nærheten da gjenstandene ble fraktet bort i løpet av kvelden.

Politiet opplyser at de har startet etterforskning mot mannen. De opplyser at det framstår som om mannen har samlet på dette av personlig interesse og ikke for å benytte det til noe planlagt formål.