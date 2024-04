Viggo Kristiansen (44) hadde nylig fylt 21 år da han ble tatt inn til avhør som mistenkt for overgrepene og drapene i Baneheia-saken i 2000. 24 år senere forklarer han seg nå på nytt om saken – denne gangen som vitne.

Han beskriver et umenneskelig press fra etterforskere og avhørere, som allerede da var tilsynelatende overbevist om at han var skyldig.

– Jeg hadde jo ingenting å skjule, for jeg hadde ikke vært der oppe. Politiet prøvde iherdig å presse meg på det hardeste. Det var som å snakke til døve ører, sa Kristiansen da statsadvokat Johan Øverberg fortsatte sin utspørring av ham onsdag morgen.

Helt siden pågripelsen 13. september 2000 har Kristiansen forklart seg konsistent og sammenhengende om sine aktiviteter og bevegelser i tidsrommet rundt da Stine Sofie Sørstrønen (8) og Lena Sløgedal Paulsen (10) ble voldtatt og drept i Baneheia: Han var i bua si og mekket på en sykkel. Senere på kvelden satt han barnevakt for nevøen.

Vanskelig kamp

Men bestekameraten hadde fortalt noe annet. Han hadde tilstått deler av handlingene, men pekt ut Kristiansen som initiativtaker, pådriver og hovedmann. Denne forklaringsmodellen ble lansert av politiets etterforskere, framkom det under gjenåpningsprosessen for to år siden, og lagt fram for Andersen med spørsmål om ikke han også var et slags offer i saken.

– Han kom med beskyldninger som ikke var sanne, og jeg prøvde så godt jeg kunne å fortelle det jeg husket fra den dagen. Han fikk vanvittig hjelp fra politiet til å framsette meg som syndebukk. Det var en vanskelig og hard kamp. Dessverre tok det 21 år å få fram sannheten, sa Kristiansen i retten.

– Jeg ble mer og mer forbanna etter hvert som etterforskningen pågikk – både på saken, Andersen, politiet og hvordan jeg opplevde å bli manipulert inn i en sak jeg ikke hadde vært i eller deltatt i, sa han.

Endelig frikjent

Kristiansen har sonet nesten 21 år for drap og overgrep han ikke begikk. Etter at han for halvannet år siden ble fullstendig frifunnet og renvasket for enhver befatning med Baneheia-drapene, er hans tidligere kamerat blitt tiltalt i den gjenåpnede straffesaken.

Påtalemyndigheten fester nå lit til – og har støtte i bevisene for – at Kristiansens forklaring om at han var i mekkeboden sin da drapene ble begått. Teledata fra det aktuelle tidsrommet utelukker at Kristiansen var på åstedet. 44-åringen understreket i sitt vitneprov tirsdag at han aldri gikk noe sted uten å ha med seg telefonen.

Samtlige DNA-funn i saken peker dessuten mot Jan Helge Andersen, ingen av dem mot Kristiansen.

Andersen nekter straffskyld og fastholder sin forklaring om Kristiansens rolle under hendelsene i Baneheia.