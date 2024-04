– Vi ønsker å løfte fram debatten om ruspolitikken i Norge ved å gjennomføre en historisk oppsiktsvekkende aksjon, sier organisasjonens leder Roar Mikalsen til TV 2.

Cafeen åpner på et ukjent sted i Oslo lørdag 20. april. Datoen symboliserer tallet 420 , et slags kodetall som ofte blir forbundet med cannabis-bruk verden over. Den amerikanske skrivemåten av denne datoen er 4/20.

Cannabiskafeen er en avslutning på en flere år lang kampanje der det er brukt sivil ulydighet, understreker Mikalsen. Der vil de selge cannabis til alle som kommer for å kjøpe, sier han.

– Vi håper politiet vil være til stede for å observere, sier han og legger til at han håper politiet heller vil konfiskere pengene de tjener på kafeen, enn cannabisen kundene kjøper. Og han sier han selv er klar for å ta på seg hele straffansvaret.

– Vi får se hvordan de reagerer på det den dagen, men jeg kommer til å argumentere for politiet på stedet at de lar brukerne være i fred og at det er salgsleddet som må tas for retten, sier Mikalsen.