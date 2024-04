– Krigen i Ukraina raser for fullt. Ukraina har stort behov for mer militært materiell. Norge har levert viktig materiell til Ukraina for å støtte dem i deres kamp mot Russland, sier Gram til avisen.

– Vi og våre allierte er tydelige på vår langsiktige støtte til Ukraina. Ukraina kan stole på fortsatt solid støtte fra Norge, legger han til.

Gjennom vinteren har Norge donert militært materiell fra Forsvaret til Ukraina til en verdi på om lag 1 milliard kroner. Støtten omfatter artillerigranater, panservernvåpen, mineryddere og støtte til vedlikehold av stridsvogner.

Den norske militære støtten er del av en bred internasjonal innsats blant allierte og partnerland. Dette er donasjoner av materiell fra forsvarssektoren, og donasjoner av materiell anskaffet direkte fra industrien.

De andre hovedsporene er trening og opplæring av ukrainsk personell, samt donasjoner av materiell anskaffet gjennom internasjonalt samarbeid og fondsmekanismer.

Tidligere i uken var utenriksminister Espen Barth Eide (Ap) på besøk i Ukraina. Der kunngjorde han en ny nødhjelpspakke til 745 millioner kroner og lovet å jobbe for å få tak i mer luftvernvåpen til det krigsherjede landet.