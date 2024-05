– Tre av dem hadde vært slem med sine damer. To skal ha utøvd vold mot kone eller samboer, mens den tredje saken dreier seg om to som er sammen eller har vært sammen, sier politiadvokat Linn Mari Søfteland i Vest politidistrikt til Bergens Tidende.

De tre mennene er i 40- til 50-årene, og alle er siktet for kroppskrenkelse.

Samtidig er to menn pågrepet og siktet for frihetsberøvelse, sier Søfteland. Politiet fikk melding av en person som mente å ha sett at noen tok med seg en mann i en bil.

– Per nå tror vi ikke at noen er frihetsberøvet. Vi har ingen fornærmet, men driver og nøster litt. Vi har fått noen navn, sier Søfteland.

De to siktede ble tatt i henholdsvis 22- og 23-tiden. Meldingen kom inn rundt klokken 18.