Gutten ble først begjært varetektsfengslet for knivstikkingen 23. april.

Den 16 år gamle gutten er siktet for medvirkning til drapsforsøk etter at en 17 år gammel gutt ble knivstukket i en taxi utenfor Oslo S. Saken ble først etterforsket som grov kroppsskade, men onsdag denne uken sa politiet at siktelsene er endret til drapsforsøk.

I fengslingskjennelsen fredag skriver Oslo tingrett at det er skjellig grunn for å mistenke at han hadde en «relativt sentral rolle i drapsforsøket på Oslo S», men at 16-åringen ikke var den som knivstakk fornærmede.

I kjennelsen står det at gutten så sent som i begynnelsen av april i år ble løslatt fra varetekt i en annen sak der han er siktet for oppbevaring av skytevåpen, og oppbevaring og salg av narkotika.