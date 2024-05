Politiet fikk melding om utforkjøringen klokken 23.07. I alt var det seks personer i bilen, som fikk store materielle skader.

– To er fløyet med luftambulanse til Haukeland sykehus i Bergen. To er sendt til sykehuset i Odda og to er sendt til Voss sykehus, forteller operasjonsleder Tatjana Knappen i Vest politidistrikt til NTB.

Hun opplyser at de to som er fløyet til Bergen har alvorlige skader, mens de fire andre har mer moderate skader. Politiet har mistanke om ruskjøring.

Alle de seks i bilen var lokale ungdommer, ifølge operasjonslederen.