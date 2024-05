Revidert nasjonalbudsjett for 2024 legges fram

Klokken 10.45 legger regjeringen Støre fram sitt forslag til revidert nasjonalbudsjett for 2024. I det reviderte nasjonalbudsjettet blir hovedtallene for norsk økonomi og regjeringens syn på gjennomføringen av den økonomiske politikken oppdatert. Dokumentet beskriver endringer som har skjedd etter at regjeringen la fram statsbudsjettet i oktober i fjor.

Rettssaken mot terrortiltalte Zaniar Matapour fortsetter

Prosedyrene i Matapour-saken starter tirsdag og varer fram til torsdag. Aktoratet er først ut, etterfulgt av forsvarer og bistandsadvokaten. Zaniar Matapour (44) er tiltalt for grov terror etter at han avfyrte i alt 19 skudd mot mennesker som befant seg på Per på hjørnet og London pub i Oslo natt til 25. juni 2022.

Studentaksjon mot UiO-møte

En rekke studentorganisasjoner legger opp til protest til støtte for akademisk boikott av Israel ved professorboligen i Oslo sentrum i forbindelse med at universitetsstyret ved UiO møtes der og blant annet skal diskutere en slik boikott. Ifølge studentene har UiO samarbeidsavtaler med fire israelske institusjoner gjennom forskningsprogrammet Horisont Europa. UiO har imidlertid sagt til studentavisen Universitas at de ikke har noen overordnede, bilaterale samarbeidsavtaler med israelske universiteter. Demonstrasjonen skal foregå i to deler. Ved møtestart klokken 12 og ved møteslutt klokken 17.30.

Kina og USA møtes til KI-diskusjoner

Representanter for USA og Kina møtes i dag i Genève for å diskutere farene som er knyttet til bruk av KI, blant annet til militære formål. Det er det første møtet i sitt slag. USA har blant annet forsøkt å få Kina og Russland til å forplikte seg til at kun mennesker, aldri KI, skal kunne ta avgjørelser om bruk av atomvåpen.

På kort tid har Kina tatt i bruk KI både på sivile sikkerhetsmessige og militære områder. I møtet kommer USA til å ta opp at dette kan undergrave USAs egen sikkerhet.

Avstemning i Georgia om omstridt lovforslag

Nasjonalforsamlingen i Georgia skal etter planen debattere og stemme over det omstridte lovforslaget om «utenlandsk agent». Loven innebærer at organisasjoner og virksomheter som får mer enn 20 prosent av finansieringen fra utlandet, må registrere seg som utenlandske agenter.

Om loven blir innført vil myndighetene kunne kreve fullt innsyn i virksomheten til uavhengige medier og menneskerettsorganisasjoner som støttes av vestlige stiftelser og institusjoner. Den siste uken har titusener av demonstranter samlet seg foran nasjonalforsamlingen for å protestere mot forslaget.

Norge møter Danmark i ishockey-VM

Norge møter Danmark i gruppespillet i ishockey-VM for menn. Kampen spilles i Praha, Tsjekkia og starter klokken 16.20. I gårsdagens kamp mot Finland fikk norske Christian Kåsastul seg en stygg smell i ansiktet og hodet, og forlot isen mens blodet rant. Kampen endte med tap for Norge, og stillingen ble 1–4.