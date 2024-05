I gjennomsnitt skal nordmenn bruke 19.312 kroner på årets sommerferie, ifølge en ny forbrukerundersøkelse Respons Analyse har gjort på vegne av Sparebank 1.

Økningen fra i fjor er på beskjedne 0,6 prosent eller 114 kroner, altså langt lavere enn prisstigningen. Likevel er ferieforbruket det høyeste som er registrert siden målingene begynte i 2011.

Andelen som skal på utenlandsferie i sommer er imidlertid den laveste på ti år, med unntak av pandemien. Sammenlignet med i fjor har nærmere en kvart million, eller 238.000 nordmenn, valgt bort utenlandsturen.

Svak kronekurs

– En svak norsk krone gjør at utenlandsferien i år blir ekstra dyr. Det er ingen tvil om at kronekursen gjør at færre nordmenn dra til utlandet i sommer, sier forbrukerøkonom Magne Gundersen i Sparebank 1.

De som bruker mest penger i ferien, er de som legger hele sommerferien til utlandet. De bruker i snitt 40.915 kroner. De som tilbringer deler av ferien utenlands, bruker 28.684 kroner. Til sammenligning bruker de som kun skal feriere i Norge, 10.555 kroner i snitt, ifølge undersøkelsen.

I sommer planlegger 37 prosent av nordmenn å feriere i utlandet, ned fra 43 prosent i fjor. Det tilsvarer 1.621.000 nordmenn, ned fra 1.859.000 i fjor.

Kun 4 prosent skal tilbringe hele ferien i utlandet, mens 33 prosent legger deler av ferien utenfor Norge, ifølge undersøkelsen.

– Det er helt naturlig at mange tar konsekvensen av en stram privatøkonomi og dropper den dyre utenlandsferien i sommer og heller tar en rimeligere ferie i Norge, sier Gundersen.

Slankere feriebudsjett

Dyrtid og dårlig kronekurs slanker feriebudsjettet til flere norske familier, tror han.

Prisstigningen lå i april på 3,6 prosent, ifølge Statistisk sentralbyrå, og styringsrenta til Norges Bank ligger på 4,5 prosent, det høyeste nivået siden 2008. Samtidig er det ikke ventet rentekutt før mot slutten av året, eller kanskje ikke før i 2025.

Selv om nær én av fem sier de bruker mer penger på årets sommerferie, svarer én av fire at de har et lavere budsjett enn i fjor.

– Årets sommer blir den tøffeste på mange år for nordmenn flest, sier forbrukerøkonomen.

Han mener nordmenn likevel klarer å justere forbruket i takt med at man har fått dårligere råd.

– Jeg frykter ikke en baksmell etter sommeren, fordi vi ikke kommer til å bruke mer enn vi har råd til, sier han.

Den elektroniske undersøkelsen er utført i perioden 30. april – 6. mai 2024 med et landsrepresentativt utvalg på 1 180 personer over 18 år.