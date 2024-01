Justisministeren redegjorde for saken i Stortinget tirsdag. Hun sa at Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) har inngått ulovlige låneavtaler.

– Det er fortsatt mange spørsmål og uavklarte forhold, sa Mehl.

Hun la til at departementet jobber med å få avklart fakta i saken, og at det fortsatt gjenstår et arbeid med det.

Mehl understreker at regjeringen ser alvorlig på saken. Hun har selv fått kritikk fra opposisjonen. Mehl sa i Stortinget at hun vil ha alle fakta på bordet før hun konkluderer i saken.