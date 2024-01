– Det Natur og Ungdom trenger nå, er mange sterke og synlige medlemmer der hvor monsterveiene bygges og gruvedumpingsprosjektene skjer, i småkommunene preget av oljeindustrien og i jordbrukskommunene hvor bøndene lever, sier Blaževičius til Altinget.

23-åringen har vokst opp i Litauen og på Nes i Ringsaker, og ble medlem i Natur og Ungdom etter den første skolestreiken i Hamar høsten 2018. I 2020 ble han ansatt som kontorsjef i Natur og Ungdom, og det siste året har han vært nestleder i organisasjonen.

Til Altinget forteller Blaževičius at han vil prioritere å bygge allianser mellom miljøbevegelsen, bønder, fiskere og andre som blir påvirket av en endret politikk som følge av det grønne skiftet.

– Det vi trenger er at flere tar til handling. Vi snakker mye i Norge om at vi har mange klimaskeptikere, men flertallet er jo ikke det. Vi må knekke koden for at dette flertallet skal ta til handling, sier han.