Et tankskip har meldt om det som enten var et bluss eller et spor av en rakett, mens et bulkskip oppdaget tre små fartøyer i nærheten av seg. Bulkskipet meldte videre å ha sett to raketter bli avfyrt fra området der fartøyene var, og et ubemannet luftfartøy som fløy foran skipet, la Ambrey til.

Også britiske myndigheter sier at de har fått melding om en hendelse i Rødehavet, omtrent 50 nautiske mil fra Hodeidah i Jemen. En militærkilde i Jemen sier til Al Jazeera at houthi-opprørerne har rettet et angrep mot et skip i Rødehavet.

Det er ikke meldt om skader i forbindelse med hendelsene.

Houthi-opprørerne i Jemen siden slutten av fjoråret utført flere angrep mot internasjonal skipsfart i Rødehavet i protest mot Israels krigføring på Gazastripen.