– Uansett hva de konkluderer med, så blir det sårt og vondt. Uansett hva de kommer fram til, så ble jo utfallet at to jenter som hadde hele livet foran seg, døde, sier Kirsti Skogsholm til NTB.

Hun er moren til tvillingjentene Mina og Mille som natt til 8. januar i fjor ble funnet døde i en leilighet i Spydeberg, trolig etter en overdose.

Tvillingene var i barnevernets omsorg, og spørsmålet er om de fikk forsvarlig behandling av Helse sør-øst, Indre Østfold kommune og stiftelsen Fossumkollektivet.

Statsforvalter Liv Signe Navarsete i Vestland legger fram tilsynsrapporten onsdag klokka 12.

– Uansett hva de konkluderer med og hva utfallet blir, tror jeg at vi som samfunn må ta lærdom av denne saken. Alle sammen. Jeg håper at de som jobber i helsesektoren også kan ta det til seg, hvordan både jeg og jentene følte vi ble sett på og behandlet i denne saken, sier Skogsholm.

– Et mareritt

Foreldrene til tvillingene har vært tydelig på at de følte seg sviktet av systemet, og at jentene ikke fikk nok oppfølging, blant annet for spiseforstyrrelser.

– Jeg er litt todelt: Hvis det kommer fram at den hjelpen de fikk var forsvarlig, så er det altså dette vi tilbyr dagens ungdom. Er det dette man skal bli møtt med når man får en spiseforstyrrelse og blir alvorlig syk? spør hun.

– Hvis de konkluderer med at de ikke har fått forsvarlig helsehjelp, så resulterte det i at vi var gjennom et tre år langt mareritt. Det var et kaos og noe jeg håper ingen igjen får oppleve, sier Skogsholm.

Hun har tidligere sagt at hun tror jentene hadde vært i live dersom de hadde fått en langtidsplass i psykiatrien og ikke havnet i barnevernet.

– Det jeg kanskje er mest spent på, er hva de konkluderer med når det gjelder at jentene ikke fikk langtidsinnleggelse i psykisk helse. Var det riktig at de skulle skrives ut, og at de ikke kvalifiserte til å få langtidsinnleggelse i psykiatrien?

– Nå får vi sannheten

Skogsholm har i tiden etter dødsfallene vært aktiv i mediene for å belyse manglene i psykisk helsevern, noe hun i oktober i fjor fikk Mental Helses Åpenhetspris for.

Nå gruer hun seg litt til å motta konklusjonen fra tilsynet, men har inntrykk av at de har gjort en grundig jobb.

– Nå får vi svaret på hva de mener skulle ha vært gjort, og hva de mener har blitt gjort. Jeg tenker at nå får vi sannheten.

– Hva tenker du er viktig å ta med seg videre for at noe sånt aldri skal skje igjen?

– Uansett hva tilsynet sier, så skjedde det som skjedde med Mina og Mille. Og det kommer til å skje igjen hvis vi ikke gjør endringer. Det er klart det er feil og mangler i systemet.