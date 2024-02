Selv om politiet har mottatt en foreløpig obduksjonsrapport, har de ikke holdepunkter for å slå fast at den eldre kvinnen ble utsatt for noe straffbart, skriver politiet i en pressemelding.

Politiet fant kvinnen død i en leilighet lørdag forrige uke. De hadde rykket ut etter å ha mottatt en bekymringsmelding.

Datteren, en kvinne i 50-årene, er siktet for ha hensatt moren i hjelpeløs tilstand. Avhør av siktede vil bli foretatt når dette er mulig, skriver politiet.

Søndag ble datteren løslatt fordi politiet mener det ikke er fare for bevisforspillelse.

– Vi venter nå på å få gjennomført et avhør av den siktede kvinnen. Når vi får den endelige obduksjonsrapporten, vil politiet vurdere om dødsfallet kan skyldes en straffbar handling eller ikke, sier påtaleansvarlig Kristine Shanika Østergård.

Endelig obduksjonsrapport forventes å bli ferdig tidligst etter påsken.