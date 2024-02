De to mennene er tiltalt for flere tilfeller av voldtekt og misbruk av overmaktsforhold overfor de seks guttene over en lengre periode. Guttene var under 18 år da forholdene skal ha startet.

De to mennene fra Sørlandet erkjenner ikke straffskyld på noen av punktene, bortsett fra ett, skriver NRK.

Én av mennene erkjenner å ha brutt et besøksforbud da han likte en Instagram-post til en av de fornærmede.

Ifølge tiltalen skal den ene mannen blant annet ha tatt med seg en av guttene ut av landet for å unndra ham fra norske myndigheter. Gutten hadde fått avslag på oppholdstillatelse i Norge og skulle uttransporteres til hjemlandet.

Det er satt av 27 dager til rettssaken.