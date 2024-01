Felles for samtlige er at de har blitt oppringt fra telefonnummer 48351223, der en person har utgitt seg for å ringe fra politiet og vil ha tak i deres bank-id, skriver politiet i en pressemelding.

Nummeret som er benyttet, tilhører en tjenesteperson som har fått telefonnummeret frastjålet, såkalt «spoofing».

Politiet mener at det er grunn til å tro at svindlerne har kjennskap til at nummeret tilhører en politiansatt.

– Ikke oppgi personopplysninger, og rapporterer saken til nærmeste operasjonssentral, lyder oppfordringen fra politiet.

Politiet opplyser torsdag kveld at svindelforsøkene fortsetter.

– Saken er fortsatt pågående, og flere personer har blitt svindlet utover ettermiddagen. Det er snakk om betydelige beløp, skriver politiet.

Politiet skriver at dersom man blir oppringt fra nummer 48 35 12 23, bør man avslutte samtalen og melde fra til politiet på 02800.