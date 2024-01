– Hvert år bruker statlige virksomheter en betydelig del av fellesskapets midler på husleie. De skal selvfølgelige følge reglene for bevilgning og lån, men NSM-saken viser at det er risiko for at virksomheter kan ha gjort feil, sier riksrevisoren i en pressemelding.

En foreløpig kartlegging viser at mer enn 180 statlige virksomheter har husleieavtaler per i dag, ifølge Riksrevisjonen.

– Nå skal vi gjøre en første vurdering av hvor risikoen for feil er størst, og deretter skal vi undersøke de viktigste avtalene nærmere, sier Schjøtt-Pedersen.

– Vi skal jobbe raskt, men grundig og tar sikte på å legge fram rapporten innen utgangen av 2024, sier han.