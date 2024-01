Kirken har holdt åpent siden fire personer ble funnet døde i et familiehjem i den lille bygda. Ifølge politiet skal en mann ha drept sine to døtre og barnebarnet, før han tok sitt eget liv.

Ordfører Tove Nyhus i Nes sier hun har inntrykk av at folk trenger å samles og bruke tid på å fordøye det som har skjedd. Onsdag bestemte kriseledelsen i kommunen seg for å opprettholde beredskapen.

– Det tar litt tid før det synker inn hos innbyggerne, sier Nyhus til NTB.

Hun var i kirken onsdag kveld, og sier hun fikk inntrykk av at flere hadde vært der da enn tirsdag, som var dagen drapene ble oppdaget.

– Vi har en litt annen variant i dag, og bruker kirkestua i stedet. Det kan være et litt mer uformelt rom hvor det er lettere å snakke sammen. Det blir servert kaffe og vafler der fra klokka 16, sier Nyhus.

– Lokalsamfunnet stiller opp

Kommunen har også økt beredskapen på skolene og barnehagen i nærheten. Drapene går inn på hele bygda – og hele kommunen – sier ordføreren.

I Skogbygda samlet flere seg ute i vinterværet for å legge ned blomster utenfor lokalbutikken. Nyhus forteller om et eksempel på at folk stiller opp for hverandre. En kafé som egentlig var stengt, åpnet dørene og bakte boller til dem som sto ute i kulda.

– De stilte opp på veldig sporty vis. Det er ikke i regi av kommunen, men viser at lokalsamfunnet vil stille opp, sier Nyhus.

Sørgegudstjeneste

Søndag klokka 17 arrangeres det sørgegudstjeneste i Ingeborgrud kirke.

– Jeg tror de fleste er preget av dette. Skogbygda er et samfunn der de fleste kjenner hverandre. De jeg har snakket med har gitt uttrykk for at dette er en stor tragedie, og at det er vanskelig å forstå at dette virkelig har skjedd. Det er en sorgtung bygd, sier ordføreren.

Politiet har opplyst at mannen som ble funnet død, er siktet i saken. Det er ikke kjent hva som kan ha vært motivet.