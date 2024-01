Mandag morgen var det store forsinkelser og mange innstillinger i kollektivtransporten i hovedstadsområdet. Snøsmelting og væromslag ga såpeglatte veier.

Men så har det bedret seg «betraktelig», ifølge Ruter.

– Brøytemannskapene har gjort en god jobb med salting og strøing, noe som har gjort fremkommeligheten betraktelig bedre. I tillegg har mildværet gjort at snø og is har smeltet, sier kommunikasjonssjef Cathrine Myhren-Haugen i Ruter.

Hun takker folk for tålmodigheten og for at mange valgte å følge råd om å ikke reise hvis ikke de måtte.

Det er fremdeles utfordringer på enkelte ruter, og det må påregnes forsinkelser, opplyser Ruter.