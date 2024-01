På Østlandet var det ventet at overgangen fra snø og kulde til mildvær ville føre til svært glatte veier og kaos i trafikken. Men de virkelig store problemene uteble, i hvert fall i Buskerud.

Det merket redaktør Knut Bråten i lokalavisa Bygdeposten seg. I en kommentar i avisen spør han om vi har blitt for pysete. Han sier at han forstår at advarslene kommer, men han mener de kommer litt for ofte.

– Vi må liksom ikke gjøre befolkningen mer hjelpeløse enn det de er. Vi trenger etter min mening å takle noen ting. Om det er regn uten å ha med paraply, eller om det er is uten brodder. Det handler om å klare seg litt selv, sier han til NRK:

I fjor sendte meteoroligene ut 1014 farevarsler. Det er ny rekord.

Meteorolog Terje Alsvik Walløe bekreftet overfor NRK i begynnelsen av januar at de sender ut mange flere farevarsler nå enn før.

– Det tas mer hensyn til sikkerhet, sier statsmeteorolog Walløe.

Han sier det nesten alltid er gult farevarsel ved snø

– Jeg synes selv at det kan virke overdrevet når det kommer fem centimeter med snø. Da jeg begynte, sendte vi nesten aldri ut farevarsel.