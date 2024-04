Det var mandag denne uken at politiet bekreftet at de hadde siktet en mann i 30-årene for å ha drept 54 år gamle Stig Kyrre Nybråten. Han ble funnet død i en leilighet i Porsgrunn i fjor sommer, og politiet trodde først det kunne være snakk om et naturlig dødsfall.

Fra før var mannen i 30-årene siktet for å ha tent på og drept en kvinne i 20-årene i september 2022.

– Stig Kyrre Nybråten var til stede da kvinnen ble påtent og var således et vitne i den saken. Han forklarte seg til politiet den gang, sier politiadvokat Tine Henriksen til NTB.

– Hvorvidt det er en sammenheng mellom dét og hans eget dødsfall, det er for tidlig å si noe om, legger hun til.

Var gamle bekjente

Mannen har sittet varetektsfengslet for drapet på kvinnen, som døde av brannskader i september 2022. Politiet har tidligere opplyst at kvinnen trolig ble dynket med brennbar væske og tent på.

Siktede ble først pågrepet for dette i september 2023.

Stig Kyrre Nybråten var til stede i boligen der kvinnen skal ha blitt påtent i september året før. Han og den drapssiktede mannen var gamle bekjente, ifølge politiadvokaten.

– De to hadde kjent hverandre over tid, sier Henriksen.

Først ikke mistanke om drap

Det var 17. juli i fjor at politiet rykket ut til en bolig i Osebakken i Porsgrunn. Der ble Nybråten funnet død, men politiet opplyste den gang at de ikke hadde mistanke om noe kriminelt.

– De foreløpige undersøkelsene tilsa ikke drap. Det var uklar dødsårsak, og man igangsatte etterforskning. Og det er en lang og omfattende etterforskning, og flere konkrete bevis, som gjør at vi nå har gått til siktelse, sier Henriksen.

Hun forklarer at siktede var på besøk hos Nybråten den dagen han døde.

– Det var siktede som tok kontakt med ambulanse. Han var på stedet da nødetatene ankom og forklarte seg på stedet. Han hadde først status som vitne i saken.

– Vil ikke forklare seg

Siktede har ikke erkjent straffskyld og avviser siktelsesgrunnlaget. Han har heller ikke erkjent straffskyld i den andre drapssaken fra 2022.

Politiadvokaten forklarer at politiet den siste tiden har vært i dialog med mannens forsvarer, advokat Espen Reftstie, men at siktede per nå ikke ønsker å forklare seg til politiet.

Forsvareren opplyser til NTB at det ikke stemmer at hans klient ikke er villig til å forklare seg, men at han først ønsker å bytte fengsel.

– Han føler seg dårlig ivaretatt der han er nå, han er misfornøyd med det og er i dårlig form. Han har forklart seg utfyllende som vitne helt fra dette dødsfallet skjedde, sier Reftstie.

Det er fremdeles vitner i saken som politiet ikke har snakket med, og de jobber fortløpende med dette.

– Gjennom undersøkelser av mobiltelefoner dukker det stadig opp nye navn som kan sitte på info. Vi jobber i tillegg videre med å gå gjennom elektroniske enheter, sier politiadvokat Henriksen.