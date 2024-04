Det var i juni 2023 i Gulen kommune at Nesten 91 år gamle Marta Alvilda Sandal ble forsøkt voldtatt av mannen.

Hun døde av naturlige årsaker tre måneder senere, men hun slet mye med stress og vonde tanker i etterkant, skriver TV 2.

– Det som skjedde, ødela en god del av hverdagen min. Jeg trodde jeg skulle dø den natten, sa Sandal selv i tilrettelagte video-avhør som ble spilt av under rettssaken, ifølge kanalen.

35-åringen har forklart at han oppsøkte boligen til Sandal fordi han ble forfulgt av en gjeng som truet med å banke ham opp, skriver NRK. Mannen har også sagt at han var ruset på kokain og alkohol, og at han sliter med å huske hva som skjedde. Han har holdt fast ved at han ikke har gjort noe galt.

Sogn og Fjordane tingrett tror imidlertid på Sandals forklaring, og mannens fengselsdom er to måneder lengre enn aktors påstand.