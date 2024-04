Ordningen kompenserer delvis kraftkrevende og konkurranseutsatte industribedrifter. Kompensasjonen gjelder for høyere strømpriser som følge av utslippskostnader omfattet av det europeiske systemet for handel med klimakvoter (ETS).

Godkjenningen innebærer en innføring av et prisgulv på EU-kvoter på 200 kroner per tonn CO2. En EU-kvote er klimakreditt som gir aktører som deltar i ETS, rett til å slippe ut ett tonn CO2.

Dagens endringer øker prisgulvet fra 200 til 375 kroner for støtteåret 2023. Støttemottakerne får bare kompensasjon for den delen av EU-kvoten som overstiger 375 kroner per tonn.

Kostnaden for ordningen har økt på grunn av økning i kvoteprisen. Det førte til at norske myndighetene varslet en økning i prisgulvet for året 2023.