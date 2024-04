Andersen står tiltalt for å ha drept Lena Sløgedal Paulsen, men han nekter straffskyld. Nettavisen skriver at påtalemyndigheten ikke vil legge ned påstand om forvaring for Andersen.

– Fra denne side skal det presiseres at det for påtalemyndigheten, slik saken står opplyst per i dag, ikke er aktuelt å endre tiltalen slik at det tas forbehold om å nedlegge påstand om forvaring, skriver statsadvokat Johan Øverberg til avisen.

Da Oslo statsadvokatembeter leverte sin innstilling på tiltale til Riksadvokaten den 9. november i fjor var det heller ikke aktuelt med en påstand om forvaring.

Andersen har blitt undersøkt av to rettsoppnevnte eksperter. Nettavisen skriver at de er kjent med at påtalemyndigheten vurderte om det skulle gis et forhåndsvarsel om at det kunne komme påstand om forvaringsstraff for Andersen dersom han skulle bli dømt, men dette var ikke en del av tiltalen som ble tatt ut 12. januar.

Baneheia-drapene skjedde 19. mai 2000. Stine Sofie Sørstrønen (8) og Lena Sløgedal Paulsen (10) ble voldtatt og drept. Andersen nekter fortsatt for drapet på Sløgedal Paulsen. Han mener det er den nå frikjente Viggo Kristiansen som drepte henne.