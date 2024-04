Politiet i Troms skriver i en melding på X , tidligere Twitter, at to personer var involvert i hendelsen, og en av dem skal ha blitt tatt av snømassene.

– Nødetatene og frivillige er kalt ut til stedet. Oppdatert informasjon fra skadestedet er at den skredtatte har kommet seg ut av skredet for egen hånd. Per nå er det ingen som er savnet, skriver politiet.

Bentsjordtinden er 1169 meter høy.