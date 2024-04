Politiet meldte like før klokken 0.30 at nødetatene hadde rykket ut til Bislett etter melding om et smell fra en leilighet. Ikke lenge etter ble det klart at smellet trolig kom fra en lampe som hadde eksplodert på et bad.

– To av de som var i leiligheten, er innlagt på sykehus for behandling, skriver politiet i Oslo på X / Twitter søndag morgen.

– Vi vil følge opp med ytterligere undersøkelser av leiligheten på dagtid, skriver politiet videre.