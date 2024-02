Mennene – som er i alderen 21 til 30 år – var ute på et rutineoppdrag for å levere drivstoff til en fiskebåt like ved Veracruz, rundt 25 kilometer fra Panama by.

– Vi leverte drivstoffet ved fem-sekstiden om ettermiddagen. Deretter dro alle videre, men etter en stund stanset motoren vår. Deretter ble vi styrt av nordavinden, forklarer den eldste av sjømennene, Blas Olivardia.

En kort arbeidstur ble til en 600 kilometer lang seilas på vindens og havstrømmenes nåde. Uten forsyninger om bord, måtte de tre klare seg på regnvann og kokosnøtter som kom flytende forbi.

– De kom med strømmen, så vi grep tak i dem, åpnet dem og spiste dem, sier 27 år gamle Rey Arturo Torres.

Etter elleve dager til havs, ble de oppdaget og reddet av en patruljebåt fra marinen til nabolandet Colombia. De oppgis å være i god behold etter den ufrivillig lange båtturen.

I januar i fjor reddet den colombianske marinen en mann fra karibiske Dominica. Han hadde drevet rundt i en seilbåt i 24 dager og overlevd på ketsjup.