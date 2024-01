Hovedindeksen gikk opp i løpet av formiddagen, men gikk siden ned.

Dagens mest omsatte aksje var Equinor, som falt 0,12 prosent. DNB-aksjen falt 0,28 prosent, mens Frontline steg 1,76 prosent.

Tirsdagens nedgang var blant annet drevet av et kraftig fall i riggaksjer. Det skjer etter en melding om at verdens største oljeselskap, Saudi Aramco, har fått et direktiv fra energidepartementet om å ikke fortsette å øke kapasiteten fra 12 til 13 millioner fat per dag.

Det var særlig Borr Drilling og Shelf Drilling som fikk kjenne på det, med kursfall på henholdsvis 11,6 og 12,3 prosent.

Et fat nordsjøolje ble ved børsslutt omsatt for rundt 81,80 dollar. Prisen følger samme nivå som den var mandag ettermiddag, etter et lite fall gjennom dagen.

På de toneangivende børsene i Europa gikk DAX 30-indeksen i Frankfurt forsiktig opp 0,11 prosent. FTSE 100-indeksen i London hadde en opptur på 0,50 prosent, og CAC 40 i Paris var opp 0,45 prosent.