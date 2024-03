– Jeg vil ikke forklare meg eller svare på spørsmål, sa 44 år gamle Zaniar Matapour da tingrettsdommer Eirik Aass spurte om han var villig til å gjøre det.

Det var riktignok knyttet nokså lite spenning til om han ville benytte muligheten til å forklare seg for retten. Han har verken forklart seg for politiet eller ytret seg om masseskytingen i forbindelse med rettssaken.

I forkant av hovedforhandlingen i Oslo tingrett understreket hans forsvarer, advokat Marius Dietrichson, overfor NTB at han har gjort det klart overfor retten at Matapour ikke har ønske om å avgi forklaring. Det ble gjentatt etter lunsj onsdag ettermiddag.

Statsadvokat Sturla Henriksbø valgte likevel å forsøke noen spørsmål til Matapour, men fikk ikke svar.

Svarte med taushet

– Jeg har tydelig sagt at jeg kommer ikke til å svare på spørsmål, gjentok Matapour en gang.

Deretter var det helt stille fra tiltalte.

Han ville verken si noe om hva det var som skjedde natt til 25. juni, hvordan han selv var som far eller svare på om han ropte Allahu akbar – gud er størst – under skytingen.

Utover å protestere mot at rettssaken blir avholdt under muslimenes hellige måned, ramadan, på rettssakens første dag, har ikke Matapour ytret seg. Det er dermed fortsatt ikke opplyst fra hans side hva som var motivasjonen bak masseskytingen eller hensikten bak angrepet.

Aktor mener angrepet var en terrorhandling rettet mot homofile og det skeive miljøet i den hensikt å skape frykt i befolkningen.

Spilte av video

Den øvrige og nokså begrensede informasjonen retten har fra Matapours munn, er troskapseden til IS som ble tatt opp av en kamerat under en time før masseskytingen, og videoopptaket fra det første forsøket på politiavhør.

Det ble gjort rett før klokka 15.30 lørdag 25. juni. Heller ikke her klarer politiet å få noe ut av mannen som da var siktet for drap, drapsforsøk og terror.

Da avhøreren fortalte ham om siktelsen og poengterte at det er den mest alvorlige siktelsen vi har i norsk lov, kom det ingen annen respons enn taushet.

I tillegg til på gjøre det klart at han ikke ønsket å forklare seg, protesterte Matapour også kategorisk mot at avhørssituasjonen ble filmet – til tross for forsikringer fra hans daværende forsvarer, advokat John Christian Elden, om at det er til hans fordel at et eventuelt avhør blir tatt opp på video.

Den tiltalte 44-åringen beveget seg mer i stolen – strakte seg og byttet posisjon, var urolig med hendene – enn han har hatt for vane å gjøre så langt i rettssaken da videoen ble spilt av.