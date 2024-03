Mannen er i Sogn og Fjordane tingrett dømt til fengsel i 26 dager og 118.000 kroner i bot. Mannen må også vente i to år før han kan ta ny førerprøve, melder NRK.

Den høye boten er basert på mannens inntekt, skriver Bergens Tidende. Standardsatsen for promillebøter er 1,5 ganger brutto månedsinntekt.

Mannen rygget på en bil på en parkeringsplass i fjor vår og ble oppsøkt hjemme av politiet rundt 45 minutter senere. Den andre bileieren hadde mistanke om at mannen var alkoholpåvirket, og politiets alkometer viste en promille på rundt 1,6. Deretter viste to blodprøver mellom 2,2 og 2,3 i promille.

Mannen nektet straffskyld i retten og hevdet at han var edru da han kjørte og at han drakk all alkoholen etter kjøreturen. Tingretten trodde ikke på mannens forklaring.

Ifølge mannens forsvarer vurderer mannen å godta dommen fordi han ønsker å legge saken bak seg.