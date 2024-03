Hendelsen skjedde cirka klokken 01:50 fredag 20. januar i fjor utenfor utestedet City Pub i Christian Krohgs gate på Vaterland i Oslo.

Mannen er tiltalt for å ha stukket en annen mann i ryggen med kniv. Mannen ble alvorlig skadd.

To andre menn er tiltalt i samme sak for å ha slått og sparket mannen som ble knivstukket, noe som bidro til at han fikk et brudd i nesen.

Saken skal opp i Oslo tingrett onsdag 3. april, og det er satt av fem rettsdager til behandlingen av saken.