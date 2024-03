USAs omstillingspakke IRA legger opp til «diskriminerende subsidiepolitikk for kjøretøy basert på ny energi», sier Kinas handelsdepartement og viser til en klassifisering som inkluderer el- og hybridbilder.

Kineserne legger til at IRA er konkurransevridende, ødeleggende for den globale elbilindustrien og i strid med WTOs regelverk.

USAs handelsrepresentant Katherine Tai forsvarer investeringspakken og sier den er et verktøy for å takle klimakrisen og investere i amerikansk konkurranseevne.

I en separat uttalelse anklager hun Kina for landets «urettferdige, ikke-markedspolitikk og praksis som undergraver rettferdig konkurranse» og presser på for at kinesiske produsenter skal dominere globalt.