Det var i 2020 at kommunen tok seg til rette på eiendommen til Kari Elise Kåsa Graver, hvor treet står, skriver NRK. Det er anslått å være rundt 200 år gammelt og er et tidligere styvingstre, som ble brukt til foring av dyr.

– Jeg har et håp om at det kan overleve. Det vet vi foreløpig ikke, sier Graver til kanalen.

Hun gikk til sak mot kommunen, som nå er dømt til å betale Graver 100.000 kroner i erstatning.

Tinn kommune har ment at treet sto i veien for brøytemannskaper og hindret sikt langs veien. De har ikke bestemt seg for om de skal anke.